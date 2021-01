**Governo: Marcucci, 'credo tutto Pd per voto non opportuno ma rischio c'è'** (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Reputo che tutto il gruppo dirigente del Pd sia consapevole che il ricorso alle elezioni anticipate non sia in alcun modo opportuno ma vista la situazione è un rischio che non si può escludere". Lo scrive Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Reputo cheil gruppo dirigente del Pd sia consapevole che il ricorso alle elezioni anticipate non sia in alcun modoma vista la situazione è unche non si può escludere". Lo scrive Andrea, capogruppo Pd al Senato, su Twitter.

fattoquotidiano : Governo, Marcucci: “Responsabili? L’appello è a tutto il Parlamento, lasciare l’Italia senza governo sarebbe dissen… - AndreaMarcucci : Non si governa un grande Paese come il nostro con un voto di scarto. - TV7Benevento : **Governo: Marcucci, 'credo tutto Pd per voto non opportuno ma rischio c'è'**... - infoitinterno : Crisi governo, Andrea Marcucci: 'Renzi ha rinunciato al confronto dopo aperture di Conte' - infoitinterno : Crisi di governo, Andrea Marcucci: 'Ci vuole una riflessione da parte di Conte, un suo passaggio al Quirinale è nec… -