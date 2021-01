(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Siamo compatti cona lavorare per costruire la possibilità di una. Vediamo se ci sarà una risposta. Io mi auguro arrivi entro le prossime ore. Bisogna fare in fretta”. Leonardo, senatore di Italia Viva, ha firmato “con convinzione” -dice all’Adnkronos- il documento sottoscritto da tutti i parlamentari di Iv dopo la riunione dei gruppi finita ieri a notte fonda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Grimani (Iv), 'compatti con Renzi su riapertura, aspettiamo risposta' (2)... - TV7Benevento : Governo: Grimani (Iv), 'compatti con Renzi su riapertura, aspettiamo risposta'... - lorenzoniadrian : Governo, il sen. Grimani (IV) si è astenuto, ma….. #governoConte #ItaliaViva #leonardogrimani - terninrete : Governo, il sen. Grimani (IV) si è astenuto, ma…. #governoConte #leonardogrimani #ItaliaViva - TV7Benevento : Governo: Grimani (Iv), 'non lascio Renzi ma opposizione feroce non mi convince'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Grimani

Il Tempo

(Adnkronos) – Anche perchè mercoledì, appunto, c’è il voto su Bonafede in aula… Lei ha detto che non la convince una ‘opposizione feroce’: “Quella che si vota mercoledì è la relazione sull’anno appena ...Cinque giorni per arruolare almeno cinque senatori e arrivare alla maggioranza assoluta di 161 voti in Senato. E' questa la mission (quasi) impossible di Giuseppe Conte che ieri notte, ...