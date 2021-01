Governo: Di Battista, 'cancellare renzismo dovere morale' (3) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - Seguono una serie di affondi contro il leader di Iv e i renziani. "Non dimentico, d'altro canto, le parole che l'Ing. De Benedetti disse al suo broker il 16 gennaio 2015: 'Faranno un provvedimento. Il Governo farà un provvedimento sulle popolari'. E ancora: 'Passa, ho parlato con Renzi ieri, passa'. Poco dopo il Governo Renzi fece il provvedimento, il broker acquistò azioni delle popolari e l'Ingegnere incassò centinaia di migliaia di euro di plusvalenze Non dimentico il #Ciaone lanciato dal renziano Carbone per irridere milioni di italiani che si stavano recando alle urne per votare al referendum sulle trivelle. Non dimentico lo strisciante liberismo che si nascondeva dietro le leggi renziane sul lavoro". "Non dimentico - prosegue Di Battista - le offensive da borghesucci che si sentono élite contro il reddito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - Seguono una serie di affondi contro il leader di Iv e i renziani. "Non dimentico, d'altro canto, le parole che l'Ing. De Benedetti disse al suo broker il 16 gennaio 2015: 'Faranno un provvedimento. Ilfarà un provvedimento sulle popolari'. E ancora: 'Passa, ho parlato con Renzi ieri, passa'. Poco dopo ilRenzi fece il provvedimento, il broker acquistò azioni delle popolari e l'Ingegnere incassò centinaia di migliaia di euro di plusvalenze Non dimentico il #Ciaone lanciato dal renziano Carbone per irridere milioni di italiani che si stavano recando alle urne per votare al referendum sulle trivelle. Non dimentico lo strisciante liberismo che si nascondeva dietro le leggi renziane sul lavoro". "Non dimentico - prosegue Di- le offensive da borghesucci che si sentono élite contro il reddito di ...

