Governo: Di Battista, 'cancellare renzismo dovere morale' (2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'esponente M5S bolla quella che stiamo attraversando come la "crisi di Governo più infame che si ricordi", una crisi che ha fatto passare in sordina, rimarca, la notizia dei pm che stanno indagando sul crollo del Ponte Morandi che hanno ipotizzato un nuovo reato nei confronti dei vertici di Aspi, la società autostradale che fa capo alla famiglia Benetton. "Le due questioni, ovvero il futuro del Governo ed il dovere, da parte della politica, di intervenire sulle concessioni autostradali a prescindere da quel che sarà il giudizio della magistratura, sono legate. Io sostengo la nazionalizzazione delle autostrade". "Ad ogni modo - premette - mi accontenterei della revoca". "Trovo immorale che, a distanza di quasi tre anni del crollo del Morandi e a fronte delle oscenità che giorno dopo giorno i pm di Genova ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - L'esponente M5S bolla quella che stiamo attraversando come la "crisi dipiù infame che si ricordi", una crisi che ha fatto passare in sordina, rimarca, la notizia dei pm che stanno indagando sul crollo del Ponte Morandi che hanno ipotizzato un nuovo reato nei confronti dei vertici di Aspi, la società autostradale che fa capo alla famiglia Benetton. "Le due questioni, ovvero il futuro deled il, da parte della politica, di intervenire sulle concessioni autostradali a prescindere da quel che sarà il giudizio della magistratura, sono legate. Io sostengo la nazionalizzazione delle autostrade". "Ad ogni modo - premette - mi accontenterei della revoca". "Trovo imche, a distanza di quasi tre anni del crollo del Morandi e a fronte delle oscenità che giorno dopo giorno i pm di Genova ...

fanpage : Di Battista durissimo nei confronti di Matteo Renzi. - Adnkronos : #Governo, @ale_dibattista: 'Con chi sotto indagine per reati gravi non si parla' - TV7Benevento : Governo: Di Battista, 'cancellare renzismo dovere morale' (3)... - TV7Benevento : Governo: Di Battista, 'cancellare renzismo dovere morale' (2)... - 7marj : RT @pengueraffaele: Di Battista, Renzi contro la revoca ai Benetton: un motivo in più per tenerlo fuori dal governo -