Governo, De Luca: “Spettacolo al Senato, meglio del Cirque du soleil” (Di venerdì 22 gennaio 2021) NAPOLI – “Veniamo da una settimana di tormenti sul piano politico. Abbiamo assistito a uno spettacolo durante il dibattito al Senato per la fiducia al governo. Se volessimo ragionare su quello che abbiamo visto, saremmo obbligati a cadere in una depressione nera. Si conferma che la riforma più urgente del Paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi”. Lo ha detto, in una diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) NAPOLI – “Veniamo da una settimana di tormenti sul piano politico. Abbiamo assistito a uno spettacolo durante il dibattito al Senato per la fiducia al governo. Se volessimo ragionare su quello che abbiamo visto, saremmo obbligati a cadere in una depressione nera. Si conferma che la riforma più urgente del Paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi”. Lo ha detto, in una diretta Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

