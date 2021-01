Governo, crisi in diretta. Tabacci vede Di Maio a Palazzo Chigi: «Serve governo nuovo, non un piccolo rimpasto» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Qual è la situazione sul fronte della crisi di governo? Lo spettro delle elezioni si fa più concreto perché il governo Conte arranca nella ricerca dei... Leggi su ilmattino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Qual è la situazione sul fronte delladi? Lo spettro delle elezioni si fa più concreto perché ilConte arranca nella ricerca dei...

marcotravaglio : BALLE VAGANTI La crisi di governo, sventata o rinviata, ha lasciato nell’aria uno sciame di balle volanti che rimb… - Mov5Stelle : Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo… - LegaSalvini : IL TEMPO: 'CRISI DI GOVERNO, MATTARELLA CI LIBERI DALLA MAGGIORANZA DI CIAMPOLILLO' - BenedettaFrucci : RT @La7tv: #lariachetira Crisi di governo, Augusto #Minzolini: 'Se sei in una situazione del genere: vai al Quirinale, si aprono le consult… - massimovizzotto : RT @FrancescoBechis: L'Italia è quel Paese stupendo in cui i giornalisti chiedono a un magistrato se 'non poteva attendere almeno la fine d… -