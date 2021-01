Governo | crisi in diretta Elezioni più vicine Tabacci da Conte | Iv | stallo preoccupante M5S | mai con Renzi

marcotravaglio : BALLE VAGANTI La crisi di governo, sventata o rinviata, ha lasciato nell’aria uno sciame di balle volanti che rimb… - Mov5Stelle : Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo… - LegaSalvini : IL TEMPO: 'CRISI DI GOVERNO, MATTARELLA CI LIBERI DALLA MAGGIORANZA DI CIAMPOLILLO' - Chiara509 : RT @GiovanniCagnol1: La crisi economica del paese è devastante e peggiorerà ancora. questo governo ha gestito la pandemia malissimo con pr… - Lucia41194788 : RT @claudiocerasa: (Anche nell'agosto del 2019 la linea ufficiale del Pd, dopo la crisi del governo gialloverde, era: elezioni, elezioni, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo crisi

ROMA (ITALPRESS) - "In queste ore drammatiche e difficili, con una crisi di governo in piena pandemia per colpa degli egoismi di qualcuno, il MoVimento 5 Stelle sta lavorando duramente per assicurare ...Conte ottiene la fiducia con una maggioranza assoluta ma risicata alla Camera e con una relativa in Senato, solo grazie all'astensione di Italia viva e all'intervento di senatori a vita. (...) ...