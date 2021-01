Governo Conte a un bivio, tentativo 'ter' o conta per Bonafede (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il cerchio si stringe, l arrivo dei costruttori latita, il voto dell Aula sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si avvicina. Giuseppe Conte , da qui alle prossime 72 ore, si ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il cerchio si stringe, l arrivo dei costruttori latita, il voto dell Aula sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonsosi avvicina. Giuseppe, da qui alle prossime 72 ore, si ...

matteosalvinimi : Rendetevi conto dell'umiliazione che il governo Conte e la sua 'maggioranza' stanno riservando al popolo italiano. - ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - matteosalvinimi : #Salvini: Ma lei, @BrunoVespa, pensa che la famosa Europa, che giustamente ci osserva, ritenga di dare in mano 200… - Angelinidavide3 : @riktroiani Condivido ! Povera conduttrice , piccola portavoce e portaborse del governo giallorosso di Conte ! Pffff! - RobertoSignore7 : RT @jacopo_iacoboni: Martedì il senatore valdostano dice che c’è stata “una lunga giornata di trattative” (riporto il suo annuncio). Poi il… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Vertice di governo, avanti con rafforzamento maggioranza. Conte sale al Colle, domani tocca al ... Il Sole 24 ORE Bellanova: "Solidarietà alla senatrice Rossi, chi l'ha minacciata sia individuato rapidamente"

"Si può essere avversari in politica. Si può scegliere di sostenere o meno un governo. Ma nessuna decisione dovrebbe mai portare a insulti o minacce, che siano verbali o via social".

BTP e Spread, nuovo sfacelo con mix letale: meglio scappare?

Al contempo però l'agenzia di rating avverte che il Governo Conte si è indebolito e si trova ad affrontare ora sfide politiche complesse. Il riferimento è alla gestione dell'attuale fase della ...

