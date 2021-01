Governo: Boccia, ‘se Renzi vuole solo scomporre non può interessarci’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma 22 gen (Adnkronos) – “E’ evidente che Conte è un punto di equilibrio tra il Pd e i tanti riformismi che ci sono e i movimenti che hanno una sensibilità ambientalista. Tutto questo non si costruisce in 6-8 mesi, ha bisogno di un orizzonte. Se Renzi ha questa visione possiamo lavorare insieme, se l’obiettivo è scomporre non può interessarci”. Lo ha detto il ministro delle Regioni Francesco Boccia a Titolo V, su Raidue. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma 22 gen (Adnkronos) – “E’ evidente che Conte è un punto di equilibrio tra il Pd e i tanti riformismi che ci sono e i movimenti che hanno una sensibilità ambientalista. Tutto questo non si costruisce in 6-8 mesi, ha bisogno di un orizzonte. Seha questa visione possiamo lavorare insieme, se l’obiettivo ènon può interessarci”. Lo ha detto il ministro delle Regioni Francescoa Titolo V, su Raidue. L'articolo CalcioWeb.

