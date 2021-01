Governo | Bellanova | ' solidarietà alla Rossi | si può essere avversari ma mai insulti o minacce'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Si puòin politica. Si può scegliere di sostenere o meno un. Ma nessuna decisione dovrebbe mai portare a, che siano verbali o via social". Lo scrive Teresasulla sua pagina Facebook. "Abbiamo superato da tempo il momento per dare spazio a una riflessione seria su questo problema enorme delle nostre relazioni, che colpisce soprattutto le donne -prosegue l'ex ministra di Iv-. La miaa Mariarosaria. Mi auguro che i responsabili delle parole vergognose che le sono state rivolte siano individuati rapidamente".

