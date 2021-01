Google potrebbe disabilitare le ricerche in Australia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel caso in cui il Parlamento Australiano approvasse una nuova legge che obbligherebbe le piattaforme Internet a pagare editori e giornali per i contenuti giornalistici Leggi su ilpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel caso in cui il Parlamentono approvasse una nuova legge che obbligherebbe le piattaforme Internet a pagare editori e giornali per i contenuti giornalistici

gemin_steven98 : RT @ilpost: Google potrebbe disabilitare le ricerche in Australia - ilpost : Google potrebbe disabilitare le ricerche in Australia - bip_show : Anche il ??ascolta il #BIPshow. Nel nuovo episodio parliamo di come l'immutabilità della blockchain potrebbe anche… - Antico_Egitto : Domani la cabina di regia, perché il Veneto potrebbe tornare in area gialla - VeneziaToday - infoitscienza : Google Messaggi potrebbe presto dire addio ai device Android non certificati -