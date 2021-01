Gol, tanta sfortuna e qualche battibecco di troppo con la società: la storia d'amore tra Milik e il Napoli (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ripercorriamo l'avventura di Arkadiusz Milik con la maglia del Napoli: il polacco da ieri è un nuovo giocatore del Marsiglia. Leggi su 90min (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ripercorriamo l'avventura di Arkadiuszcon la maglia del: il polacco da ieri è un nuovo giocatore del Marsiglia.

ErCina3483 : @Silvia91409805 @doluccia16 Buahahahahahah ?? Cmq anche quando era a Mai dire gol era tanta roba ?? - constantinesimo : @gustatore 10 gol in una squadra come l'atletico sono tanta tanta roba - G_Grizzuti : Emmanuel Gyabuaa ???? (01) colpevolmente non inserito ai tempi di Cortinovis. Lo faccio ora. Cc tanta corsa e sostanz… - Marco_Albanesi : @__Mari92 No, perché? S'è divorato un gol fatto, ha sbagliato tutti cross.... Ha corso tanto sì, ha nesso tanta vog… - millansantamar : @marcoazzi66 Se non lo tirava veniva accusato di non avere personalità. Invece ha tanta personalità, ha avuto solo… -