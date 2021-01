Gli Usa rientrano nell’Accordo di Parigi, ma non solo: tutte le sfide e le promesse di Biden per cancellare la politica di Trump sul clima (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli Stati Uniti rientrano negli Accordi di Parigi, è ufficiale. E non è l’unico provvedimento che riguarda il clima preso dal neo presidente Joe Biden che, per la prima volta nello studio ovale, ha firmato una quindicina di ordini esecutivi, 13 ordini e due azioni. Oltre ad aver inviato una lettera alle Nazioni Unite, avviando formalmente l’iter per far rientrare gli Usa nell’Accordo entro 30 giorni, Biden ha anche revocato il permesso di costruzione per l’oleodotto Keystone XL, i cui lavori sarebbero dovuti partire la scorsa estate. Quasi 2mila chilometri per trasportare 830mila barili di bitume al giorno dal Canada occidentale fino in Nebraska, dove si sarebbe dovuto collegare al tratto già operativo che arriva fino alle raffinerie del Texas. Ad aprile 2020, però, un giudice ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli Stati Unitinegli Accordi di, è ufficiale. E non è l’unico provvedimento che riguarda ilpreso dal neo presidente Joeche, per la prima volta nello studio ovale, ha firmato una quindicina di ordini esecutivi, 13 ordini e due azioni. Oltre ad aver inviato una lettera alle Nazioni Unite, avviando formalmente l’iter per far rientrare gli Usaentro 30 giorni,ha anche revocato il permesso di costruzione per l’oleodotto Keystone XL, i cui lavori sarebbero dovuti partire la scorsa estate. Quasi 2mila chilometri per trasportare 830mila barili di bitume al giorno dal Canada occidentale fino in Nebraska, dove si sarebbe dovuto collegare al tratto già operativo che arriva fino alle raffinerie del Texas. Ad aprile 2020, però, un giudice ha ...

GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro al Presidente @JoeBiden e alla Vice-Presidente @KamalaHarris. È un grande giorno per la democ… - lauraboldrini : Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima… - Agenzia_Ansa : Kamala Harris entra nella storia: gli oltre due secoli di politica americana dominata da uomini bianchi vanno in pe…

Usa, Biden lancia il piano americano contro il Covid

Accelerare vaccinazioni, test e tracciamento, potenziare l’uso delle mascherine (che saranno obbligatorie per i viaggi di ogni tipo) e fare in modo da riaprire le scuole. Mentre le vittime del coronav ...

Accelerare vaccinazioni, test e tracciamento, potenziare l'uso delle mascherine (che saranno obbligatorie per i viaggi di ogni tipo) e fare in modo da riaprire le scuole. Mentre le vittime del coronav ...