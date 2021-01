Gli Usa di Biden potrebbero cambiare marcia sulla Libia. Ecco come (Di venerdì 22 gennaio 2021) È molto probabile che tra le primissime attività che il nuovo delegato della Nazioni Unite per la Libia, Jan Kubiš, sta portando avanti appena accettato l’incarico ci sia quella di cercare contatti con Washington tra le persone che compongono l’amministrazione del presidente Joe Biden. In particolare è possibile che cerchi buoni uffici tra il dipartimento di Stato e il Pentagono – che con AfriCom conduce un’attività costante di diplomazia militare nella regione e nel Paese. Kubiš potrebbe provare a trovare spazio negli Stati Uniti – dove in realtà è già ben introdotto ma su altri canali – per portare il peso americano sul dossier libico, e perché consapevole che se dovesse riuscirci sarebbe un’operazione formidabile in un momento piuttosto buono. Un’operazione che però è molto difficile che arrivi nei primi mesi di presidenza Biden ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) È molto probabile che tra le primissime attività che il nuovo delegato della Nazioni Unite per la, Jan Kubiš, sta portando avanti appena accettato l’incarico ci sia quella di cercare contatti con Washington tra le persone che compongono l’amministrazione del presidente Joe. In particolare è possibile che cerchi buoni uffici tra il dipartimento di Stato e il Pentagono – che con AfriCom conduce un’attività costante di diplomazia militare nella regione e nel Paese. Kubiš potrebbe provare a trovare spazio negli Stati Uniti – dove in realtà è già ben introdotto ma su altri canali – per portare il peso americano sul dossier libico, e perché consapevole che se dovesse riuscirci sarebbe un’operazione formidabile in un momento piuttosto buono. Un’operazione che però è molto difficile che arrivi nei primi mesi di presidenza...

