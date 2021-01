Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sembra penalizzare soltanto Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che arriva vicino alla soglia del 2%. Più o meno stabili gli altri partiti a seconda delle varie rilevazioni. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Interessante la simulazione di composizione della Camera dei Deputati se si andasse al voto oggi (in base ai sondaggi di questa settimana). Il centrodestra avrebbe un'ampia maggioranza: 225 deputati su 400, contro i 168 del ... Leggi su panorama (Di venerdì 22 gennaio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sembra penalizzare soltanto Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che arriva vicino alla soglia del 2%. Più o meno stabili gli altri partiti a seconda delle varie rilevazioni. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Interessante la simulazione di composizione della Camera dei Deputati se si andasse aloggi (in base aidi questa settimana). Il centrodestra avrebbe un'ampia maggioranza: 225 deputati su 400, contro i 168 del ...

DiMarzio : #Milan, per #Tomori si stanno limando gli ultimi dettagli. Frenata invece per Junior #Firpo - CarloCalenda : Per molte persone tutto quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è politica. Noi crediamo invece che siano gli… - JuventusFCYouth : Sabato l'#Under19 torna in campo in campionato ?? Su @JuventusTV Mister Andrea #Bonatti racconta gli ultimi mesi e… - Allepanda1 : RT @Tg3web: Assunzioni calate del 31% tra gennaio e ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. 662mila posti in meno, soprattutto… - IostoconTarabas : Aspettative per gli ultimi giorni di GENNAIO? Io: -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Dagli ormoni alle tossine, svelati gli ultimi segreti del misterioso mondo vegetale La Repubblica Truffavano gli anziani, preso il complice ’trasfertista’

Si davano il cambio, decidendo a seconda dei colpi i ruoli da ricoprire. Uno vestiva i panni dell’avvocato e l’altro del carabiniere ma a volte c’era anche chi fungeva da palo. E’ stato identificato a ...

Indebitati fino al collo? Ecco come uscirne (senza vendere la casa)

Due milioni di nuclei in Italia sono «sovraindebitati». Per pagare i prestiti spesso finiscono nelle mani della malavita. Gli enti che aiutano e il decreto legge che cancella il pregresso con la «esde ...

Si davano il cambio, decidendo a seconda dei colpi i ruoli da ricoprire. Uno vestiva i panni dell’avvocato e l’altro del carabiniere ma a volte c’era anche chi fungeva da palo. E’ stato identificato a ...Due milioni di nuclei in Italia sono «sovraindebitati». Per pagare i prestiti spesso finiscono nelle mani della malavita. Gli enti che aiutano e il decreto legge che cancella il pregresso con la «esde ...