Giulia Salemi sconvolge un’altra inquilina del GFVip | “Ho voglia di baciarti”

GrandeFratello : LIvello di Geografia: Giulia Salemi. ?? #GFVIP - Vale_1211 : RT @Gia_Uss90: Il video incriminato di cui parla Guendalina a CasaChi, dove Giulia Salemi dà appuntamento a sabato prossimo con Paola e Gue… - StefyorlandoS : Scusate ma è per questo video l’overparty? Cosa c’è di scandaloso? Oddio la Perego che le chiede di salutare e di d… - emmafelici1 : RT @Gia_Uss90: Il video incriminato di cui parla Guendalina a CasaChi, dove Giulia Salemi dà appuntamento a sabato prossimo con Paola e Gue… - destinatedPPGS : RT @Gia_Uss90: Il video incriminato di cui parla Guendalina a CasaChi, dove Giulia Salemi dà appuntamento a sabato prossimo con Paola e Gue… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Giulia Salemi non smette di stupire tutti nella Casa del GF VIP! Anche ieri non ha deluso e si è lasciata andare ad una confessione.Giulia Salemi ha confessato a Stefania Orlando di provare attrazione per lei. Ma cosa è successo? Come ha reagito la gieffina?