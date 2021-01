Giudice Sportivo, 0-3 a tavolino per Roma-Spezia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma Spezia sconfitta tavolino – Dopo il pasticcio del sesto cambio effettuato nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, il Giudice Sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma in favore della formazione ligure. Questo il testo integrale che riporta la decisione: “Il Giudice Sportivo, premesso che il Comunicato Ufficiale n. 88/A F.I.G.C. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021)sconfitta– Dopo il pasticcio del sesto cambio effettuato nella sfida di Coppa Italia contro lo, ilha inflitto lo 0-3 aallain favore della formazione ligure. Questo il testo integrale che riporta la decisione: “Il, premesso che il Comunicato Ufficiale n. 88/A F.I.G.C. L'articolo

pisto_gol : Dopo questo comunicato, il Giudice Sportivo e quello di Appello della Lega SerieA dovrebbero avere il buon gusto di… - lamortevito : Il Giudice Sportivo stabilisce lo 0-3 a tavolino per #RomaSpezia di #CoppaItalia. Non proprio una bella figura, sop… - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, il Giudice Sportivo stabilisce lo 0-3 a tavolino per #RomaSpezia - _grazy87 : RT @capuanogio: Il dispositivo del Giudice Sportivo su #RomaSpezia - CalcioFinanza : Ufficiale, il Giudice Sportivo stabilisce lo 0-3 a tavolino per #RomaSpezia -