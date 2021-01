Girls on Track: annunciata la prima donna in Ferrari Driver Academy (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con una diretta sui suoi canali social, la Ferrari Driver Academy ha annunciato la vincitrice del programma Girls on Track. Si tratta della Maya Weug, 16 anni, olandese nata in Spagna da madre belga e papà olandese. La giovanissima pilota sarà la prima donna ad entrare nell’Academy Ferrari e avrà la possibilità di partecipare al prossimo campionato di Formula 4. Maya Weug, prima donna in Ferrari Academy Maya Weug. Segnatevi questo nome perché in futuro capiterà di sentirlo spesso. La sedicenne olandese è la giovanissima vincitrice di Girls On Track-Stars Rising, progetto voluto dalla FIA Women in Motorsport Commission in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con una diretta sui suoi canali social, laha annunciato la vincitrice del programmaon. Si tratta della Maya Weug, 16 anni, olandese nata in Spagna da madre belga e papà olandese. La giovanissima pilota sarà laad entrare nell’e avrà la possibilità di partecipare al prossimo campionato di Formula 4. Maya Weug,inMaya Weug. Segnatevi questo nome perché in futuro capiterà di sentirlo spesso. La sedicenne olandese è la giovanissima vincitrice diOn-Stars Rising, progetto voluto dalla FIA Women in Motorsport Commission in ...

