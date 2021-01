Giorno della memoria | Emanuele Filiberto | “Shoah | chiedo perdono a nome di tutta la famiglia Savoia”

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il principedichiede “ufficialmente e solennemente” alla comunità ebraica per lo sterminio nazista. Lo fa in una storica lettera scritta a, letta al Tg5 delle 20. Il Principe, a pochi giorni dalla ‘Giornata’ chiede scusa per le leggi razziali firmate da Re Vittorio