Giorgia Palmas nella nuova casa mostra il volto di Mia e la sua risata contagiosa (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Non è la primachepubblica della figlia Mia ma è la prima in cui si vede quasi tutto il suo. Nello scatto si vede parte del visino della figlia die Filippo Magnini, questa volta la sua mamma ha lasciato che si vedesse il suo sguardo commentando che è stupenda. C’è chi riesce a vedere anche una gran somiglianza con Magnini e lei non può che essere felice. E’ il periodo più bello della sua vita, non pensava esistesse tanta felicità. Nelle sue storie Instagram lanon resiste,ladi sua figlia, quella che hanno tutti i bambini piccoli, ma è vero che è, è vero che non c’è niente di più bello al mondo. L’ex velina di ...