Gf vip | Rosalinda | è crisi con il fidanzato

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip si apre un nuovo dramma sentimentale che questa volta riguarda. Della vita dell’attrice si è saputo molto in questi mesi di Gf, ed è venuto alla luce anche Giuliano, ilrimasto a lungo in ombra.e la telefonata della sorella Francesca, la sorella diCannavò, ha parlato con la sorella e le ha rivelato che Giuliano avrebbe detto a loro di rassicurarla ma che per il momento lui vorrebbe prendersi una pausa dalla sua famiglia. Naturalmente, quanto successo ha scatenato unain, che già aveva mostrato di avere molti dubbi sul suo rapporto fuori dalla Casa. Lo sfogo di“Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi ...