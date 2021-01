GF Vip, nuovo ingresso nella casa: entra proprio lei (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il GF Vip ci riserva un nuovo ingresso: a varcare la porta rossa un personaggio che porterà scompiglio. Concorrente o solo ospite? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Il Grande Fratello Vip durerà ancora per un bel po’, fino alla fine di febbraio se non ci L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il GF Vip ci riserva un: a varcare la porta rossa un personaggio che porterà scompiglio. Concorrente o solo ospite? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Il Grande Fratello Vip durerà ancora per un bel po’, fino alla fine di febbraio se non ci L'articolo proviene da YesLife.it.

archibingu : @Barby_VIP Esattamente, che pena, se non è un ricatto questo... Comunque tranquilla bella in sti giorni non è succe… - nonidentificat : @Ruf250 Ma voi guardate il GF vip o un programma tutto vostro? Rosalinda ha spinto Dayane per non far bere di nuovo… - nonidentificat : @Lilly10900 Ma voi guardate il GF vip o un programma tutto vostro? Rosalinda ha spinto Dayane per non far bere di n… - Emmeemm_ : @fufo56 @_enz29 Cos'è il despo? Il settore vip del nuovo stadio che farete? - MarioBro66 : Ilary non vuole Tommaso all’Isola: ecco perché ?? #gfvip #tzvip #isoladeifamosi #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nuovo GF Vip, concorrenti si ribellano al nuovo prolungamento: 'Non andiamo oltre l'8 febbraio' Blasting News Italia Gf Vip 2021, nuova concorrente in arrivo? Porterà un animale nella casa

Una nuova concorrente sta per entrare nella casa del Gf Vip 2021? Non sembra essere da sola: porterà un animale con lei nel reality.

GF Vip: Rosalinda in crisi per Giuliano

Dopo aver chiacchierato al telefono con la sua famiglia, Rosalinda Cannavò ha avuto un crollo a causa di qualcosa che sua sorella le ha detto in ...

Una nuova concorrente sta per entrare nella casa del Gf Vip 2021? Non sembra essere da sola: porterà un animale con lei nel reality.Dopo aver chiacchierato al telefono con la sua famiglia, Rosalinda Cannavò ha avuto un crollo a causa di qualcosa che sua sorella le ha detto in ...