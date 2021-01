GF Vip | nuova crisi per Maria Teresa Ruta | “Ho paura quando arriva la fine di gennaio perché…” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 22 gennaio 2021)ha avuto unadi pianto all’interno della casa del GF Vip. La donna si è sfogata con alcuni coinquilini ed ha espresso il suo malessere del momento per alcune situazioni. Lei, come tanti altri protagonisti, è davvero molto stanca e non vede l’ora di poter tornare a casa alla vita quotidiana. Allo stesso tempo, però, non vuole tirarsi indietro da questa avventura. Durante il suo sfogo, poi, la giornalista ha svelato alcuni retroscena della sua vita. LadiIn queste ore,ha avuto unain cui è scoppiata in lacrime insieme a i suoi compagni. La protagonista si trovava in ...