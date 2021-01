GF Vip, Giulia Salemi di dichiara a Stefania Orlando: “Vorrei baciarti, faccio pensieri strani su di te” (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) La dichiarazione di Giulia a Stefania Da quando sono ufficialmente una coppia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non fanno altro che baciarsi in ogni angolo della casa del Grade Fratello Vip 5. Tuttavia, stando alle recenti dichiarazioni dell’influencer italo-persiana, l’ex Velino di Striscia la Notizia non potrebbe bastarle più. In che senso? Sembra proprio che la modella abbia puntato anche un’altra persona che si trova all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia. Nel pomeriggio di giovedì, durante un momento di relax l’e fidanzata di Francesco Monte ha raggiunto Stefania Orlando e le ha fatto una confessione molto particolare e che ovviamente ha spiazzato la bionda conduttrice. Andiamo a vedere nello specifico cosa è ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lazione diDa quando sono ufficialmente una coppia,e Pierpaolo Pretelli non fanno altro che baciarsi in ogni angolo della casa del Grade Fratello Vip 5. Tuttavia, stando alle recentizioni dell’influencer italo-persiana, l’ex Velino di Striscia la Notizia non potrebbe bastarle più. In che senso? Sembra proprio che la modella abbia puntato anche un’altra persona che si trova all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia. Nel pomeriggio di giovedì, durante un momento di relax l’e fidanzata di Francesco Monte ha raggiuntoe le ha fatto una confessione molto particolare e che ovviamente ha spiazzato la bionda conduttrice. Andiamo a vedere nello specifico cosa è ...

