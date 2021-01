GF Vip, colpo di scena a un mese dalla finale: nuovo ingresso a sorpresa, si tratta proprio di lei (Di venerdì 22 gennaio 2021) GF Vip, colpo di scena a un mese dalla finale: nuovo ingresso a sorpresa nella casa più spiata della tv, si tratta proprio di lei. Un vero e proprio colpo di scena, quello che accadrà al GF Vip prossimamente. La grande sorpresa è arrivata nel corso dell’ultima puntata, quando ai vip è stato comunicato l’ulteriore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 22 gennaio 2021) GF Vip,dia unnella casa più spiata della tv, sidi lei. Un vero edi, quello che accadrà al GF Vip prossimamente. La grandeè arrivata nel corso dell’ultima puntata, quando ai vip è stato comunicato l’ulteriore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

mietitore85 : @PaoloGentiloni è il contrario, perde. Ha vinto un bel colpo di stato progettato dai DEM. Biden non lo ha votato ne… - zazoomblog : “Dayane a letto con lei…”. Colpo di scena al GF Vip: Rosalinda non sapeva niente. E quando lo scopre non la prende… - l_honestly : @ManuNap Vero ma lei ha dato il colpo finale, mancava che introducesse come materia : Grande Fratello Vip.. - ninaoraloso : @SkyEyes82 @17mamma @Maria70221974 @ANNA62348499 @SVG2021 @etuttoilresto @Goldrake___ @gioacchinobelli @Rossy4618… - amikim611 : La PRIMA vip finalista. Questo è colpo non basso, bassissimo #tzvip -