GF Vip Anticipazioni | Arriva un Nuovo Concorrente… Accompagnato!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo la conferma della posticipazione del Grande Fratello Vip, le sorprese non sono ancora finite. Sembra infatti che prossimamente, una nuova concorrente entrerà nella Casa più spiata d’Italia, e non sarà sola. Scopriamo insieme i dettagli! Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata particolarmente entusiasmante, sia per i telespettatori che per i concorrenti. Tantissime sono state le novità tanto che, per ben due volte, la fine del reality è stata posticipata. Il gioco infatti, avrebbe dovuto finire poco prima delle feste per permettere ai vip di passare il Natale con le proprie famiglie, ma così non è stato. A novembre è stato annunciato che il Grande Fratello sarebbe terminato i primi di febbraio, ma qualche giorno fa, è stato confermato che la data della tanto attesa finalissima, sarà il 26 febbraio. Il che, non ha reso particolarmente felici i concorrenti che, già da un ...