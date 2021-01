GF Vip | Alda D’Eusanio nuova concorrente | l’indiscrezione

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un nuovo ingresso nella Casa del GF Vip a pochi passi dalla conclusione del programma: è, lanciata da Dagospia, che si fa largo tra le cronache dello show e porta il nome di, indicata come prossimadel reality. Ma non varcherebbe la porta rossa in completa solitudine: al suo fianco ci sarebbe l’amato Giorgio.al GF Vip: l’ipotesi sull’ingresso comeTra le notizie relative al reality Grande Fratello Vip, quella del prolungamento dello show fino a febbraio e della necessità di introdurre nuovi volti per ravvivare le dinamiche è stata una delle più rumorose e discusse. Proprio in questo spettro spunta il nome di una presunta, che sarebbe ...