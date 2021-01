Genova | Toti e Bernie Sanders seduti sui muretti di piazza De Ferrari

agostin51917794 : @PierluigiVinai La troppa pioggia che cade abbondantemente su Genova, dove crollano i Ponti e toh spunta, come per… - gaiaitaliacom : Sarebbe bello se Toti, Salvini e Meloni avessero qualcosa da dire sull’arresto della cellula suprematista razzista… - genovanewsgaia : Sarebbe bello se Toti, Salvini e Meloni avessero qualcosa da dire sull’arresto della cellula suprematista razzista… - gaiaitaliacomlo : Sarebbe bello se Toti, Salvini e Meloni avessero qualcosa da dire sull’arresto della cellula suprematista razzista…- - BabboleoNews : Genova: su proposta di Toti- governatore e assessore alla sanità- via libera all’intervento da 1 milione e 416mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Toti

(Agenzia Vista) Genova, 22 gennaio 2021 Manifestazione per ricordare Guido Rossa, in prima fila anche Arcuri. Le immagini A Genova una manifestazione per ricordare Guido Rossa, l'operaio ...La cerimonia all'ex Ilva di Cornigliano col commissario all'emergenza Arcuri: "Era una persona normale, giusto celebrarlo come un eroe" ...