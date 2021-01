Gazzetta: Lotito ha 15 giorni per evitare il deferimento per il caso tamponi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella serata di ieri la Procura della Figc ha comunicato al presidente della Lazio Lotito la conclusione delle indagini scattate a inizio novembre, con oggetto il rispetto del protocollo anti Covid. Nel corso di questi mesi la Procura ha ascoltato tutti i protagonisti, da Lotito a Pulcini, il responsabile medico del club, senza dimenticare il confronto con la Procura di Avellino che indaga invece sulla Diagnostica Futura. La comunicazione della Procura non è un atto dovuto, ma una cortesia nei confronti di Lotito che adesso ha 15 giorni di tempo per contestare le accuse e cercare eventualmente un patteggiamento. Al termine di questo periodo, in mancanza di un accordo, scatterà il provvedimento, quindi sulla carta deferimento, che porterebbe la Lazio di fronte al tribunale federale, o archiviazione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella serata di ieri la Procura della Figc ha comunicato al presidente della Laziola conclusione delle indagini scattate a inizio novembre, con oggetto il rispetto del protocollo anti Covid. Nel corso di questi mesi la Procura ha ascoltato tutti i protagonisti, daa Pulcini, il responsabile medico del club, senza dimenticare il confronto con la Procura di Avellino che indaga invece sulla Diagnostica Futura. La comunicazione della Procura non è un atto dovuto, ma una cortesia nei confronti diche adesso ha 15di tempo per contestare le accuse e cercare eventualmente un patteggiamento. Al termine di questo periodo, in mancanza di un accordo, scatterà il provvedimento, quindi sulla carta, che porterebbe la Lazio di fronte al tribunale federale, o archiviazione ...

È arrivata ieri la comunicazione della chiusura delle indagini sul caso tamponi che ha coinvolto la Lazio. La società ha 15 giorni per presentare una memoria difensiva ...

La Procura della Figc chiude le indagini. Contestati i mancati rapporti con le Asl. Difficile la strada del patteggiamento ...

