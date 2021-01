Furto di una mountain bike, operai incastrati dalle telecamere: 'Volevano solo ripararla' (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo scorso 17 dicembre un vicentino si è presentato alla caserma di Dueville, per denunciare il Furto della sua mountain bike, riferendo di averla lasciata parcheggiata il giorno prima nella griglia ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo scorso 17 dicembre un vicentino si è presentato alla caserma di Dueville, per denunciare ildella sua, riferendo di averla lasciata parcheggiata il giorno prima nella griglia ...

stefanohermes : Un insieme scomposto di uomini politici e uomini dei media crea una cappa insopportabile. Non c’è algoritmo che pos… - LiaColombo1 : ? Attenzione ai messaggi SMS con codici: una truffa in atto, fa leva sulla fiducia nel mittente (che è nella propri… - INapodano : RT @magicaGrmente22: Non è che la Rai faccia una bella figura. Il canone è praticamente il gettone per Scanzi. Se non è furto questo ! Sca… - magicaGrmente22 : Non è che la Rai faccia una bella figura. Il canone è praticamente il gettone per Scanzi. Se non è furto questo !… - EsisolAesisol : L'aumento di prezzo dell'#XboxLiveGold è una bastardata, non tutti compreranno il Game Pass per giocare online, a m… -