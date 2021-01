Fughe da Forza Italia, Berlusconi: “Datemi i nomi degli indecisi, ci penso io”: il retroscena (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ora ci penso io. Silvio Berlusconi scende in campo. «ManDatemi l’elenco completo di tutti quelli che ritenete indecisi. Se c’è qualcuno su cui avete meno dubbi, mettetelo comunque nella lista. Tutti quelli che in questo momento potrebbero ricevere una chiamata da Palazzo Chigi, o comunque da qualcuno di Cinquestelle e Pd, devono prima parlare con me». Un Cavaliere deciso come non mai negli ultimi tempi, ora che la caccia grossa del premier Conte prosegue per allargare la sua maggioranza, debole soprattutto nelle commissioni. Nel mirino dopo le fuoriuscite di Renata Polverini, Mariarosaria Rossi e Andeea Causin ci sarebbero almeno dieci parlamentari azzurri. Così Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire lui, in prima persona. Berlusconi scende in campo: il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ora ciio. Silvioscende in campo. «Manl’elenco completo di tutti quelli che ritenete. Se c’è qualcuno su cui avete meno dubbi, mettetelo comunque nella lista. Tutti quelli che in questo momento potrebbero ricevere una chiamata da Palazzo Chigi, o comunque da qualcuno di Cinquestelle e Pd, devono prima parlare con me». Un Cavaliere deciso come non mai negli ultimi tempi, ora che la caccia grossa del premier Conte prosegue per allargare la sua maggioranza, debole soprattutto nelle commissioni. Nel mirino dopo le fuoriuscite di Renata Polverini, Mariarosaria Rossi e Andeea Causin ci sarebbero almeno dieci parlamentari azzurri. Così Silvioha deciso di intervenire lui, in prima persona.scende in campo: il ...

Ultime Notizie dalla rete : Fughe Forza Crisi governo, il Pd fa la corte a Forza Italia: altre fughe? Il Tempo La tegola Cesa si abbatte sul centrodestra: Udc in fuga

Un altro terremoto scuote il centrodestra. Questa volta il colpo arriva direttamente dalla Calabria – regione che andrà al voto ad aprile – e fa tremare la stabilità dell’alleanza. L’indagine è denomi ...

