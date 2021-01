GoalItalia : Buongiorno! Le prime pagine di oggi: 'La legge di Conte', 'Friedkin vuole Allegri', 'Ronaldo: 'Questa è la Juve'' ??… - Sicilianodoc7 : RT @Boboj29: Corriere FRIEDKIN VUOLE ALLEGRI Ma lui Max vuole la Roma ? Merita di piu' - CalcioNapoli24 : - Boboj29 : Corriere FRIEDKIN VUOLE ALLEGRI Ma lui Max vuole la Roma ? Merita di piu' - sportli26181512 : Friedkin vuole Allegri alla #Roma!: Fonseca in bilico, la proprietà Usa è in pressing sull'ex allenatore della Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Friedkin vuole

Aria tesa a Trigoria La tensione in casa Roma è salita. Ieri il confronto tra Fonseca è la squadra è durato 3 ore, con allenamento posticipato dalle 11 alle 14. La squadra non ha scaricato l’allenator ...Su Corsport: "Friedkin vuole Allegri. Roma, domani sfida decisiva con lo Spezia: fiducia a tempo al portoghese. Fonseca in bilico, la proprietà Usa in pressing ...