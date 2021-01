Fratoianni LeU a iNews24 | “Lavoriamo per rafforzare il governo Patrimoniale | la partita non è ancora chiusa”

Leggi su inews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il deputato di Leu e portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, non nasconde qualche preoccupazione in previsione del voto di mercoledì sulla relazione di Bonafede in parlamento: “Il voto contrario annunciato da Italia Viva sembra più un posizionamento politico a priori” . Nessun dubbio invece sulla centralità del premier Conte nello scacchiere di: L'articolo proviene da Inews.it.