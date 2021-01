Frasi di auguri | ecco le migliori di oggi 22 gennaio

Leggi su giornal

(Di venerdì 22 gennaio 2021)di– Fare glia qualcuno che festeggia è un gesto molto carino ed apprezzato. È un modo per far sentire la nostra vicinanza, per esprimere affetto a chi è il festeggiato. Soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo un messaggio discalda il cuore. Vediamo insieme qualche frase di. Due volte vent’anni: di cosa ti lamenti? Tanti sinceri. Sei nell’età del sorriso più bello. Tantiper i tuoi 40 anni. Il mondo è diventato più luminoso il giorno in cui sei nata. Buon compleanno tesoro. Ti amo. Che sintomi ha la felicità? Per me è semplicemente te. Buon compleanno amore! Un universo, nove pianeti, 204 paesi, 809 isole, 7 mari, e io ho avuto il privilegio di incontrarti. Sei la persona più importante per ...