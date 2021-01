Frasi del buongiorno: ecco le migliori di oggi 22 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Frasi del buongiorno – buongiorno a tutti! oggi è venerdì ed il fine settimana si sta avvicinando. Per iniziare la giornata al meglio ci sta perfettamente un bel buongiorno. Iniziare la giornata con il piede giusto è proprio quello di cui abbiamo bisogno, ed allora ecco qui per voi una carrellata di Frasi del buongiorno. • buongiorno. La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore. (Voltaire) • buongiorno, ogni giorno può illuminare la tua vita, ecco perché non devi sprecarlo. Ringrazia per quello che hai ricevuto e per ciò che riceverai. Ogni volta che guardi nuovamente il mondo è un dono. • buongiorno a chi si sente davvero il sole nel cuore, a chi ... Leggi su giornal (Di venerdì 22 gennaio 2021)dela tutti!è venerdì ed il fine settimana si sta avvicinando. Per iniziare la giornata al meglio ci sta perfettamente un bel. Iniziare la giornata con il piede giusto è proprio quello di cui abbiamo bisogno, ed alloraqui per voi una carrellata didel. •. La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore. (Voltaire) •, ogni giorno può illuminare la tua vita,perché non devi sprecarlo. Ringrazia per quello che hai ricevuto e per ciò che riceverai. Ogni volta che guardi nuovamente il mondo è un dono. •a chi si sente davvero il sole nel cuore, a chi ...

