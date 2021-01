Francesca Michielin torna con “Cattive stelle”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – E’ disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali il brano di” feat. Vasco Brondi, collaborazione che si inserisce nel nuovo capitolo del progetto discografico Feat, in uscita nella settimana di Sanremo 2021 per Sony Music. “Arriviamo da un anno complesso – dice– il 2021 lo voglio vivere un pò come una rinascita. Una rinascita che inizia quasi in punta di piedi, consapevoli di vivere tempi difficili, sotto, ma con tanta voglia di musica. Questo brano è scarno e allo stesso tempo per me profondamente emotivo, un pò per iniziare l’anno con una valigia leggera. Sono felice di iniziare questo nuovo viaggio con Vasco Brondi, perchè da quando ci siamo visti la prima volta, circa 6 anni ...