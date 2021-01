France Football esalta Milik: «Ha il gol nelle vene, il Marsiglia può essere felice di averlo» (Di venerdì 22 gennaio 2021) France Football esalta l’acquisizione di Arkadiusz Milik da parte dell’Olympique Marsiglia. “Il suo potente gioco di testa in area, la sua precisione sulla palla, la sua zampa sinistra… sono tutte qualità che i suoi concorrenti nella squadra olimpica non hanno. Basta aver visto qualche partita per capire che tipo di giocatore è. Milik ha il gol nelle vene. Capace di attaccare lo spazio giusto al momento giusto per ritrovarsi in una posizione adatta a segnare, l’ex napoletano è un cliente sacro per le difese avversarie. Se eccelle nel gioco aereo, il polacco non esita a tuffarsi in profondità e spesso offre soluzioni ai suoi partner”. Capace di adattarsi a più moduli. “Ancora segnato dai precedenti gravi infortuni e messo in cantina per sei mesi perché ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021)l’acquisizione di Arkadiuszda parte dell’Olympique. “Il suo potente gioco di testa in area, la sua precisione sulla palla, la sua zampa sinistra… sono tutte qualità che i suoi concorrenti nella squadra olimpica non hanno. Basta aver visto qualche partita per capire che tipo di giocatore è.ha il gol. Capace di attaccare lo spazio giusto al momento giusto per ritrovarsi in una posizione adatta a segnare, l’ex napoletano è un cliente sacro per le difese avversarie. Se eccelle nel gioco aereo, il polacco non esita a tuffarsi in profondità e spesso offre soluzioni ai suoi partner”. Capace di adattarsi a più moduli. “Ancora segnato dai precedenti gravi infortuni e messo in cantina per sei mesi perché ...

C'est fait ! L'Olympique de Marseille vient de signer Arkadiusz Milik pour un prêt d'un an et demi avec option d'achat. Fort de son profil si particulier et de son sens du but, FF a cinq bonnes raison ...Après des passages en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie depuis le début de sa carrière, le Polonais de 26 ans va découvrir la Ligue 1 à l'OM. Avec un double objectif en tête : retrouver son niveau ...