Fontana smentisce errore della Lombardia su Rt, decisione a breve su zona arancione (Di venerdì 22 gennaio 2021) La “Cabina di regia” del Ministero della Salute sta valutando in queste ore la situazione reale del contagio in Lombardia. Da queste nuove valutazioni dipenderà l’eventuale modifica dell’attuale regime di zona rossa, che potrebbe passare a zona arancione, con una riduzione dei divieti. Ma il governatore della Lombardia Attilio Fontana respinge l’ipotesi che a fornire td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 22 gennaio 2021) La “Cabina di regia” del MinisteroSalute sta valutando in queste ore la situazione reale del contagio in. Da queste nuove valutazioni dipenderà l’eventuale modifica dell’attuale regime dirossa, che potrebbe passare a, con una riduzione dei divieti. Ma il governatoreAttiliorespinge l’ipotesi che a fornire td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

pfmajorino : Riassumendo: Letizia Moratti ieri dice che ha si deve scegliere in base al #PIL sul vaccino, oggi smentisce, esce… - manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Fontana smentisce errore della Lombardia su Rt, decisione a breve su zona arancione - ilNotiziarioInd : Fontana smentisce errore della Lombardia su Rt, decisione a breve su zona arancione - lallancita56 : RT @pfmajorino: Riassumendo: Letizia Moratti ieri dice che ha si deve scegliere in base al #PIL sul vaccino, oggi smentisce, esce un audio… - Ele31869899 : RT @pfmajorino: Riassumendo: Letizia Moratti ieri dice che ha si deve scegliere in base al #PIL sul vaccino, oggi smentisce, esce un audio… -