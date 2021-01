Fondazione De Felice | le architetture e la memoria dell’olocausto | il 27 gennaio webinar con Elena Montanari

(Di venerdì 22 gennaio 2021) In occasione della Giornata Internazionale della2021, mercoledì 27alle ore 17,30, per la quinta edizione de “I Musei dellache raccontano”, laculturale Ezio Depresenta online l’incontro I BBPR e il museo-monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti di Carpi. Sarà ospite d’eccezione, docente del Politecnico di Milano e autrice del libro Permanenza e attualità. I BBPR e il Museo-Monumento di Carpi (Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna 2019). L’appuntamento si svolgerà online in diretta sulla pagina facebook:culturale De...

felice_modica : La Sicilia di #Musumeci si tinge tutta di rosso e così festeggia i 100 anni dalla fondazione del PCI. - javabird : RT @alfredoferrante: Apprendo con entusiasmo che è in uscita, su @AppleTV, la serie televisiva sulla Fondazione di Isaac Asimov. Sono incre… - alfredoferrante : Apprendo con entusiasmo che è in uscita, su @AppleTV, la serie televisiva sulla Fondazione di Isaac Asimov. Sono in… - RomaSette : “Chiedimi se sono felice” è uno dei 4 progetti di servizio civile della fondazione @don_gnocchi, finanziati dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Felice

Affaritaliani.it

In occasione della Giornata Internazionale della Memoria 2021, mercoledì 27 gennaio alle ore 17,30, per la quinta edizione de “I Musei della Memoria, architetture che raccontano”, la Fondazione cultur ...FORTE DEI MARMI. Prestigioso incarico per Bruno Murzi, sindaco e medico chirurgo pediatrico. In quest’ultima veste aveva ricevuto l’incarico di direttore del dipartimento pediatrico e primario dell’un ...