Flynn McGarry, il 'baby-chef' a Masterchef: "I miei genitori divorziavano e nessuno preparava da mangiare: così ho imparato a cucinare" (Di venerdì 22 gennaio 2021) “cucinare è l’unico modo di crescere che conosco. Ho avuto un’infanzia che è durata dieci anni ed è stata sufficiente”. A parlare al Corriere della Sera è Flynn McGarry, affermato e acclamato talento della cucina appena 22enne, è soprannominato “il Justin Bieber del food”: a soli 19 anni ha aperto il suo ristorante e a 10 anni era già un fenomeno dei fornelli. Ecco il profilo dello chef che si è presentato al pubblico italiano durante la puntata di Masterchef andata in onda il 21 gennaio su Sky Uno e su NOW Tv. Flynn McGarry racconta di aver iniziato a cucinare da giovanissimo. “I miei genitori stavano per divorziare, nessuno preparava da mangiare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) “è l’unico modo di crescere che conosco. Ho avuto un’infanzia che è durata dieci anni ed è stata sufficiente”. A parlare al Corriere della Sera è, affermato e acclamato talento della cucina appena 22enne, è soprannominato “il Justin Bieber del food”: a soli 19 anni ha aperto il suo ristorante e a 10 anni era già un fenomeno dei fornelli. Ecco il profilo delloche si è presentato al pubblico italiano durante la puntata di Masterandata in onda il 21 gennaio su Sky Uno e su NOW Tv.racconta di aver iniziato ada giovanissimo. “Istavano per divorziare,da...

