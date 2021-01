Fiorentina, Prandelli: «Esonero? Ho parlato con Commisso. Non sono pentito» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato alla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le parole dell’allenatore viola Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone. DOPO NAPOLI – «Al termine della gara ho chiesto scusa ai tifosi anche se può capitare anche alle grandi squadre. Non ci porteremo dietro però il ko di Napoli, i giocatori vogliono reagire e ci sono i presupposti per farlo. Domani dobbiamo vincere la partita a tutti i costi, anche se sarà un match insidioso». pentito DELLA SCELTA – «I miei amici, così come i miei familiari, mi chiedono chi me l’abbia fatto fare, ma io non penso di aver fatto la scelta sbagliata. Amo Firenze e la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cesare, tecnico della, haalla vigilia della gara contro il Crotone. Ecco le parole dell’allenatore viola Cesare, tecnico della, hain conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone. DOPO NAPOLI – «Al termine della gara ho chiesto scusa ai tifosi anche se può capitare anche alle grandi squadre. Non ci porteremo dietro però il ko di Napoli, i giocatori vogliono reagire e cii presupposti per farlo. Domani dobbiamo vincere la partita a tutti i costi, anche se sarà un match insidioso».DELLA SCELTA – «I miei amici, così come i miei familiari, mi chiedono chi me l’abbia fatto fare, ma io non penso di aver fatto la scelta sbagliata. Amo Firenze e la ...

pisto_gol : Con G.Iachini la Fiorentina aveva fatto 8pt in 7partite, media 1.14. Con C.Prandelli i punti totalizzati sono 10 in… - Fiorentinanews : Prandelli: “Martinez Quarta è un giocatore affidabile che mi piace molto. A questa Fiorentina manca serenità” - Fantacalcio : Fiorentina, Prandelli in conferenza: 'Ribery domani ci fa vincere. Su Kokorin...' - SimonVannini : Prandelli potrebbe diventare un buon dirigente, da giugno in poi ci penserei. #Fiorentina - MatteoDovellini : Prandelli: 'Ribery? Ci sono stati dei chiarimenti, è un valore aggiunto e sono convinto che domani ci farà vincere'… -