Fiorentina | per la trequarti piace Majer della Dinamo Zagabria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021)alle prese con le questioni legate al calciomercato. Dopo aver lavorato perlopiù in uscita, i viola puntano ora mettere a segno qualche colpo in extremis per raddrizzare una stagione piuttosto deludente. Spunta un interesse per Lovro, giovane e qualitativa opzione per la: due gare importanti per dimenticare Napoli Eccoci giunti agli ultimi frenetici giorni del mercato invernale. Il tempo scarseggia e alcune squadre sono ancora alla ricerca di rinforzi per provare a dare uno smalto differente al restostagione. Tra queste non può non figurare ladel patron Rocco Commisso, reduce dall’amara trasferta di Napoli culminata con un tennistico 0-6. In casa ...