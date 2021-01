Fiorentina, i convocati per il Crotone: c’è Ribery (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Crotone: nessuna sorpresa, c’è Ribery. L’elenco completo La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Crotone. Nessuna sorpresa, c’è Franck Ribery. L’elenco completo: Portieri: Dragowski, Terracciano, Ricco.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Cetrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Borja Valero.Attaccanti: Callejon, Ribery, Kouame, Montiel, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: nessuna sorpresa, c’è. L’elenco completo Laha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il. Nessuna sorpresa, c’è Franck. L’elenco completo: Portieri: Dragowski, Terracciano, Ricco.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Cetrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Borja Valero.Attaccanti: Callejon,, Kouame, Montiel, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

