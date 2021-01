Fiorentina-Crotone (sabato, 20,45, Dazn): vincere e basta. O Commisso s’arrabbia. Fomazioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) FIRENZE – E’ stato accanto alla squadra tutta la settimana, Rocco Commisso, perchè voleva risollevare il morale dei giocatori dopo Napoli. Ma il patron non ha più pazienza: contro il Crotone (sabato, ore 20,45, diretta su Dazn) la Fiorentina deve vincere e basta. Guai a ripetere partite come quella (persa) con il Benevento o quella Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 gennaio 2021) FIRENZE – E’ stato accanto alla squadra tutta la settimana, Rocco, perchè voleva risollevare il morale dei giocatori dopo Napoli. Ma il patron non ha più pazienza: contro il, ore 20,45, diretta su) ladeve. Guai a ripetere partite come quella (persa) con il Benevento o quella

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - acffiorentina : In campo al Franchi prima del Crotone #ForzaViola ?? #Fiorentina #FIOvCRO - MoliPietro : La vigilia di Fiorentina-Crotone - FirenzePost : Fiorentina-Crotone (sabato, 20,45, Dazn): vincere e basta. O Commisso s’arrabbia. Fomazioni - calciodangolo_ : ?? Le probabili formazioni di #FiorentinaCrotone per il #fantacalcio: chance per #Bonaventura, si rivede #Benali ???? -