Fiorella Mannoia: Carlo Di Francesco, 27 anni di meno ma il vecchio è lui – FOTO (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fiorella Mannoia è una della cantanti più amate ed apprezzate dal pubblico. Nel corso degli anni i successi da lei pubblicati ed incisi sono stati innumerevoli e le sue canzoni sono tra le più cantate da tutte le generazioni. La Mannoia questa sera torna su Rai Uno con La musica che gira intorno, a partire dalle 21:30. Fiorella Mannoia ha 66 anni, è nata nel 1954, ha però un compagno più giovane di lei. Carlo Di Francesco è il compagno della Mannoia da ben 15 anni, ed ha 40 anni. La loro storia all' inizio causò molto chiacchiericcio e molte malelingue, in quanto si credeva che la differenza d' età i due fosse parecchia. Tra loro questo non ha mai costituito un problema e si amano ...

