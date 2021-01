Finalmente Adele è una donna libera e felice. E pronta per il nuovo album (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci sono voluti due anni, ma, alla fine, Adele è tornata a essere una donna libera. Perché Finalmente ha raggiunto l’agognato compromesso con quello che da oggi è, a tutti gli effetti, il suo ex marito Simon Konecki. Manca solo la firma del giudice di Los Angeles a cui hanno sottoposto l’accordo. Ma è una formalità. Adele ha così chiuso un capitolo fondamentale della sua vita. Mentre già ne sta aprendo uno nuovo. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLA POPSTAR INGLESE Il divorzio di Adele dal marito Era aprile del 2019 quando la popstar inglese ha comunicato che si era separata da Simon Konecki, il filantropo-imprenditore a cui era legata dal 2011 e che aveva sposato in gran segreto nel 2016. Simon è anche il papà di Angelo, il bambino che è al centro dei pensieri e della vita ... Leggi su amica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci sono voluti due anni, ma, alla fine,è tornata a essere una. Perchéha raggiunto l’agognato compromesso con quello che da oggi è, a tutti gli effetti, il suo ex marito Simon Konecki. Manca solo la firma del giudice di Los Angeles a cui hanno sottoposto l’accordo. Ma è una formalità.ha così chiuso un capitolo fondamentale della sua vita. Mentre già ne sta aprendo uno. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLA POPSTAR INGLESE Il divorzio didal marito Era aprile del 2019 quando la popstar inglese ha comunicato che si era separata da Simon Konecki, il filantropo-imprenditore a cui era legata dal 2011 e che aveva sposato in gran segreto nel 2016. Simon è anche il papà di Angelo, il bambino che è al centro dei pensieri e della vita ...

