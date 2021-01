Ferrari | Binotto | “Nel 2021 obiettivo minimo il terzo posto nella classifica costruttori”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Questa squadra è stata capace di chiudere al secondofra inei cinque anni precedenti, fatta eccezione per un, per cui riuscire a chiudere terzi non è impossibile, penso anzi che debba essere il nostroper la prossima stagione”. Mattiatraccia la strada per il futuro e in un’intervista al sito ufficiale della Formula 1 spiega quale sia l’dellaper la stagione. Il team principal del Cavallino sa che non sarà facile, ma allo stesso tempo è conscio del fatto che una scuderia come quella di Maranello sia obbligata a far bene per via della sua storia, anche se negli ultimi tempi la competitività non è di casa: “Riuscire a ...