Federico Fashion Style | ‘tanti non credono al mio successo | per il mio essere’ Intervista esclusiva

(Di venerdì 22 gennaio 2021)e il suo Salone delle Meraviglie sono tornati per la quarta edizione su Real Time. Noi abbiamo raggiunto l’hairstylist più amato della tv per una. Ecco cosa ci ha raccontato. Una stagione ricca di sorprese e novità, a cominciare dal nuovo negozio aperto alla Rinascente di Roma e dalla presenza della zia dinonal mioper il mioLEGGI ANCHE: —, la zia che lavora per lui diventa una star: ecco chi è Un’edizione che non ...

martinaacaruso : RT @BotElenoire: ma chi è federico fashion style, sarà un gatto - 50kasteriski : Colpa di Federico Fashion Style - artbajw : @croccoppini Infatti lo parlano solo lei e federico fashion style quando le fa i capelli - tuttacolpade : @CinziaSally @gian_d_gian no niente, è uno che per mill'euri ti mette le extensions - justindegas : RT @BotElenoire: ma chi è federico fashion style, sarà un gatto -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

TIMgate

Can Yaman e Federico Fashion Style sono amici e non potevamo non chiedere all'hairstylist se con Diletta Leotta è amore.Per lei un nuovo look: via i riccioli che ultimamente erano sempre presenti per lasciare spazio a capelli lisci, più chiari e con un leggero ciuffo. Tina Cipollari si è affidata alle mani di Federico ...