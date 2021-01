“Fate: The Winx Saga”: da oggi la serie arriva su Netflix (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da oggi la serie è disponibile su Netflix Le Winx, come annunciato nelle settimane scorse, sono arrivate su Netflix con “Fate: The Winx Saga”. La serie che si basa sui cartoni animati (prodotti in collaborazione da Rainbow e Rai Fiction) arriva in tv. La prima stagione è disponibile da oggi ed è composta da sei episodi da un’ora ciascuno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@Netflixit) Un live action all’insegna della continuità con il cartone animato visto che Iginio Straffi, ideatore e ‘padre’ delle amate Fate, è produttore della serie. A interpretare le cinque ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dalaè disponibile suLe, come annunciato nelle settimane scorse, sonote sucon “: The”. Lache si basa sui cartoni animati (prodotti in collaborazione da Rainbow e Rai Fiction)in tv. La prima stagione è disponibile daed è composta da sei episodi da un’ora ciascuno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@it) Un live action all’insegna della continuità con il cartone animato visto che Iginio Straffi, ideatore e ‘padre’ delle amate, è produttore della. A interpretare le cinque ...

NetflixIT : Amicizie indissolubili, ricerca della propria identità e magia. Brian Young (showrunner) e il cast ci raccontano l'… - NetflixIT : Più forte è l’emozione, più potente è la magia. Fate: The Winx Saga arriva il 22 gennaio. - rtl1025 : In diretta su #rtl1025 @MarroneEmma e @AmorosoOF abbracciano virtualmente i loro fan ???? 'Vi è piaciuta… - taehyungsbratz : ho appena iniziato fate: the winx saga. spero di non rimanere delusa - 361_magazine : Da oggi la serie tv live action delle #WINX è su #netflix -