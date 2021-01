Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme? “L’amore al di là del cuore” (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Che succede tra? Lepubblicate sui profili social di entrambi fanno pensare a un ritorno di fiamma che lascerebbe tutti senza parole. Possibile che l’ex re dei paparazzi e l’attrice dopo avere fatto chiacchierare tanto con la loro breve relazione adesso stiano di? Baci, abbracci e come sempre unache va oltre eche scrive “The show must go on”. I commenti si dividono tra chi adora la coppia e chi si lascia andare a commenti poco gradevoli, ma loro ci sono abituati. “al di là del” scrive ancoranella didascalia dellain bianco e nero ma la realtà è che sostiene...